به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یوسف بلدی اظهار کرد: با توجه به خشکسالی شدید و عدم نزولات آسمانی این تعداد مخزن بین عشایر توزیع شده است که با این اقدام بخشی از مشکل تامین آب این خانوار‌ها رفع شده است.

وی افزود: توزیع این مخازن در مراحل مختلفی انجام شده است و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

بلدی آب را نیاز اساسی مناطق عشایری شهرستان دانست و بیان داشت: توزیع مخزن میان خانواده‌های عشایر در راستای کمک به پایداری تامین آب مورد نیاز این خانوارهاست.

رئیس اداره امور عشایر اندیکا در ادامه گفت: کار آبرسانی به عشایر به وسیله تانکر‌های آبرسان سیار این اداره و ماشین‌آلات استیجاری به صورت شبانه‌روزی و منظم در حال انجام است.

وی می‌گوید: گستردگی و صعب‌العبور بودن مناطق عشایری در این شهرستان کار آبرسانی به عشایر را سخت کرده است ولی این اداره با تمام توان در حال خدمت رسانی به عشایر است.

بلدی همچنین از توزیع ۲۲۰ تن جو دولتی بین عشایر این شهرستان تا نیمه آبان خبر داد و تصریح کرد: این مقدار نهاده دامی را شرکت تعاونی کوچندگان بختیاری در راستای مبارزه با خشکسالی و جلوگیری از مهاجرت عشایر بین آنها توزیع کرده است.

وی ضمن تقدیر از زحمات شرکت تعاونی کوچندگان بختیاری در توزیع نهاده‌های دامی و ارائه خدمات به عشایر بیان کرد: این اداره در راستای تامین علوفه عشایر و جلوگیری از مهاجرت عشایر، تسهیلات با بهره کم به عشایر متقاضی پرداخت می‌کند.