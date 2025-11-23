مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اعلام کرد که درصد پرشدگی سد‌ها به ۳۲ درصد رسیده و وضعیت ۹ استان نامطلوب است.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش، فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، گفت: که سال آبی جاری یکی از کم‌بارش‌ترین دوره‌های چند سال اخیر را تجربه می‌کند.

وی با اشاره به آمار ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو اعلام کرد: سال آبی جاری تاکنون با کاهش ۸۱ درصدی بارش نسبت به متوسط بلندمدت و ۷۸ درصد نسبت به سال گذشته آغاز شده است. در سطح استان‌ها، بیشترین کاهش بارش بیش از ۵۰ درصد بوده و تنها استان‌های گلستان و ایلام کاهش کمتر از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند. در ۱۵ استان از جمله تهران، بارش دریافتی کمتر از یک میلی‌متر یا صفر بوده است، در حالی که در دوره بلندمدت همه استان‌ها بارش داشته‌اند.

وی همچنین رتبه بارش کشور در دوره ۵۸ ساله را آخر اعلام کرد و گفت: نتایج مدل‌های پیش‌بینی نیز این پاییز را از نظر تولید منابع آب یکی از نامناسب‌ترین دوره‌ها نشان می‌دهد.

قاسم‌زاده درباره پیامد‌های خشکسالی گفت: میزان ورودی سد‌ها از ابتدای سال آبی تاکنون نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش یافته و درصد پرشدگی مخازن به ۳۲ درصد رسیده است که ۲۶ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است. سد‌های استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت بحرانی‌تر قرار دارند.

وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی افزود که در هفته پیش‌رو سامانه بارشی فعالی وجود ندارد و تنها در هفته دوم، سامانه ضعیفی وارد شمال‌غرب و نوار ساحلی خزر می‌شود که بارش پراکنده رگباری به همراه خواهد داشت. مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور تأکید کرد: پایداری تأمین آب، به ویژه در پایتخت، بیش از هر زمان دیگری به رفتار مصرف‌کنندگان وابسته است.