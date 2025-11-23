محسن فرهادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی آلودگی هوای استان تهران تا پایان هفته افزایش خواهد یافت. هم اکنون شاخص ۲۴ ساعته آلودگی هوای تهران از ۱۵۴ بیشتر شده است و این شاخص رو به افزایش است.

وی اضافه کرد: کمیته اضطرار آلودگی هوا روز گذشته با تمام پیشنهاد‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جز تعطیلی مراکز آموزشی موافقت کرد. امروز نیز کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، محیط زیست استان تهران و استانداری تهران برگزار می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت از عموم تهرانی‌ها خواست تا از تردد‌های غیر ضروری در شهر خودداری کنند.

وی گفت: گروه‌های پر خطر مانند کودکان سالمندان بیماران دچار نقص ایمنی و بیماران قلبی و تنفسی تا حد امکان از منزل خارج نشود.