نمایشگاه تخصصی مبلمان از تاریخ ۳ تا ۷ آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین برگزار میشود واین نمایشگاه میزبان ۳۵ مشارکتکننده از ۷ استان کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این دوره، ۳۵ تولیدکنندگان و عرضهکنندگان برتر از استانهای تهران، البرز، گیلان، قزوین، اصفهان، مازندران و مرکزی، جدیدترین محصولات و دستاوردهای خود را در حوزههای مختلف از جمله مبلمان راحتی، کلاسیک، مدرن، سرویسهای چوبی، داخلی و تجهیزات مرتبط ارائه خواهند کرد.
این رویداد با هدف حمایت از تولید داخلی، معرفی برندهای معتبر صنعت مبلمان، توسعه بازارهای منطقهای و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برگزار میشود و فرصتی مناسب برای انتخاب، مقایسه و آشنایی با جدیدترین سبکهای طراحی داخلی خواهد بود.
نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقهمندان است.