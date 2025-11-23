دانش‌آموزان شهرستان خوی در ایام فاطمیه با برگزاری سوگواره های یاش نبوی وبرپایی ایستگاه‌های صلواتی، ارادت خود را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نشان دادند.

این برنامه‌ها با حضور پرشور دانش‌آموزان در محوطه مدارس و سطح شهر اجرا شد و نوجوانان با شعار‌های یا فاطمه زهرا و لبیک یا فاطمه زهرا حال و هوای فاطمیه را در محیط‌های آموزشی زنده کردند.

علی اکبر فتحعلی لو مدیرآموزش و پرورش خوی اعلام کرد: مشارکت فعال دانش‌آموزان در این آیین‌ها بخشی از فعالیت‌های تربیتی مدارس در ایام فاطمیه است و باعث تقویت روحیه معنوی و ارتقای فرهنگ نذر و خدمت‌رسانی در میان نسل نوجوان می‌شود.

آیین‌های دانش‌آموزی گرامیداشت فاطمیه امسال در مدارس خوی با همکاری فرهنگیان و خانواده‌ها برگزار و با استقبال گسترده همراه شد.