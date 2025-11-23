به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با حضور بازرس کل گیلان امروز جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد استانی و شهرستانی در خصوص مشکلات شهرستان بندرانزلی برگزار شد.

در این جلسه به ریاست احمد آقایی بازرس کل گیلان، مقرر شد قطعه زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در منطقه بشمن در حومه بندرانزلی برای ایجاد آرامستان در اختیار شهرداری قرار بگیرد.

همچنین در این نشست، تصمیم گرفته شد خیابان سپه بندرانزلی یکی از محلات قدیمی این شهر و محل خرید شهروندان برای رونق بیشتر کسب و کار‌ها و جذب گردشگران، با تلاش شورای اسلامی شهر زیباسازی شود.

همچنین قرار شد تردد خودرو‌ها در این خیابان گردشگری یک طرفه شده و تردد ایمن و راحت شهروندان و گردشگران از سمت دیگر، موجب رونق اقتصادی برای کاسبان

منطقه شود.

ساخت بلوار با اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰، ساماندهی حریم دریا به عنوان منبعی برای درآمدزایی، رونق گردشگری و ایجاد اشتغال برای جوانان شهرستان و تعیین مکانی مناسب برای شنبه بازار از سوی شهرداری از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.