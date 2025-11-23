همزمان با هفته بسیج و سالروز تدفین شهید گمنام صدا و سیمای مرکز یزد، مراسم سوگواری شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه‌زهرا (س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای یزد، این مراسم معنوی در صدا و سیمای مرکز یزد برگزار شد و یاد و خاطره شهید گمنام مدفون در این مرکز که در عملیات والفجر ۴ در منطقه پنجوین به شهادت رسیده است، گرامی داشته شد.

این شهید سرافراز ۲۲ ساله بود و در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۹، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س)، در صدا و سیمای مرکز یزد به خاک سپرده شد. تدفین و یادبود او نمادی از ارزش‌های ایثار، شهادت و تداوم فرهنگ بسیج در میان کارکنان و جامعه رسانه‌ای استان است.

مراسم شامل سوگواری، قرائت قرآن و مداحی به یاد بانوی بزرگ اسلام بود و فضایی معنوی برای بزرگداشت شهید گمنام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد کرد.