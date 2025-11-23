۲۹۴ زندانی و محکوم افغانستانی در ایران از طریق مرز دوغارون تایباد به کشورشان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دادستان عمومی و انقلاب تایباد اظهار کرد: این تعداد از محکومان افغانستانی از استان‌های خراسان رضوی، کرمان، خراسان جنوبی، تهران و آذربایجان غربی با رعایت کرامت انسانی به مقامات کشور متبوع خود در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان تحویل داده شدند.

حجت صدیقی ادامه داد: این انتقال زندانیان و محکومان به دنبال اجرای موافقت‌نامه‌های قضایی میان تهران و کابل صورت گرفته است که در حضور مسئولان قوه قضاییه دو کشور و همچنین سرپرست سفارت افغانستان در ایران انجام شد.

صدیقی بیان کرد: ایران و افغانستان در گذشته نیز دارای پروتکل انتقال محکومان بوده‌اند که تصمیم جمهوری اسلامی ایران بر تداوم این پروتکل با دولت فعلی افغانستان و بازگشت زندانیان افغانستانی به وطنشان است.

وی خاطرنشان کرد: محکومان این کشور همسایه در حین انجام تشریفات خروج و بازگشت، مورد پذیرایی در نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تایباد قرار گرفتند.