به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید گمنام دفاع مقدس، صبح امروز با حضور پرشور مردم از مقابل بیمارستان شهدا آغاز شد. این شهید ۳۲ ساله که در عملیات خیبر و در منطقه جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شده است، در سه روز گذشته مهمان شهر‌ها و روستا‌های شهرستان قوچان بود.

مردم ولایت‌مدار قوچان با در دست گرفتن پرچم‌های یا زهرا (س) و سردادن شعار‌های انقلابی، پیکر این شهید والامقام را تا میدان امام خمینی (ره) همراهی کردند. حضور خانواده‌ها، نوجوانان، پیشکسوتان دفاع مقدس و هیئت‌های مذهبی، جلوه‌ای باشکوه از ارادت مردم این شهرستان به مقام والای شهدا رقم زد.

پیکر مطهر این شهید والامقام در ادامه مراسم، برای حضور در آیین تشییع تجمعی شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، به سمت مشهدالرضا (ع) بدرقه شد.