به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامعلی فخاری با اشاره به ادامه عملیات اطفای حریق گفت: با توجه به گزارش‌های میدانی امروز، آتش‌سوزی در سطح گسترده ۹۰ درصد مهار شده و تنها بخش محدودی باقی مانده است.

وی با اشاره به بهبود شرایط جوی افزود: شفاف‌تر شدن هوا و افزایش میدان دید بالگردها موجب شده امکان عملیات هوایی برای اطفای بخش‌های باقی‌مانده با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با تشریح اقدامات پشتیبانی خاطرنشان کرد: نیروهای هلال‌احمر در دو کمپ مستقل مستقر شده‌اند و با برپایی چادرهای اسکان، تغذیه و خدمات لجستیکی، از امدادگران و نیروهای مردمی حمایت کامل صورت می‌گیرد.

فخاری با بیان اینکه تیم‌های درمانی با تجهیزات کامل در منطقه حاضر هستند، گفت: پزشک، پرستار و نیروهای بهداشت با دارو و تجهیزات تخصصی سوختگی در محل خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی در پایان از تلاش‌های داوطلبان، نجاتگران و نیروهای اعزامی از شهرستان‌های مختلف قدردانی کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای خروج تدریجی نیروهای عملیاتی در حال انجام است.