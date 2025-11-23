به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده دریابانی بندرعباس گفت: ارزش دام‌های کشف شده ۸ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال و شناور توقیفی ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ رادمهر جوذری افزود: قاچاقچیان هنگام تعقیب و گریز متواری شدند.

وی گفت: تلاش برای دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد.