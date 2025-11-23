پخش زنده
امام جمعه خوی بر نقش سبک زندگی عفیفانه و عفاف و حجاب در شکلگیری امنیت اخلاقی و آرامش اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام حجت قاسمخانی در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خوی با اشاره به جایگاه حیاتی عفاف و حجاب در شکلگیری امنیت اخلاقی جامعه گفت: هرگاه خانوادهها سبک زندگی عفیفانه را مبنا قرار دادهاند، آرامش روحی و امنیت اجتماعی پایدارتر بوده است.
با گرامیداشت یاد شهدای امر به معروف افزود: خداوند انسان را با آگاهی کامل از نیازهای روحی و اخلاقی او آفریده و در همه ادیان الهی، پاکدامنی و پرهیز از رفتارهای آسیبزا را مسیر تعالی و آرامش معرفی کرده است. به همین دلیل توجه به عفاف و حجاب نه یک موضوع ظاهری، بلکه ریشهدارترین عامل حفظ سلامت اخلاقی جامعه است.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تغییرات فرهنگی در جوامع اسلامی گفت: سالها پیش دستگاههای اطلاعاتی استعمارگران اعلام کرده بودند اگر بتوانند حجاب زنان مسلمان را کمرنگ کنند، مقاومت ملتها در سایر عرصهها نیز فرو میریزد. اما ملت ایران با ایستادگی در برابر این توطئهها نشان داده که هر زمان پای دین و میهن در میان باشد، با اتحاد و یکصدایی در برابر دشمن میایستد. مقاومت زنان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه گواه همین حقیقت است.
وی با بیان اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی نتیجه فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی است گفت: افزایش نگران کننده طلاق، سرقت و بزههای اجتماعی محصول بیتوجهی به اصول عفت و پاکدامنی است. خانوادهای که این اصول را رعایت میکند، نسل خود را در برابر دهها تهدید فرهنگی و اخلاقی واکسینه میسازد.
امام جمعه خوی همچنین به نقش آمران به معروف اشاره کرد و گفت: تذکر اخلاقی باید با زبان آرام، رفتار مهربانانه و نیت خیرخواهانه ارائه شود. آمران به معروف برای ایجاد مزاحمت وارد عمل نمیشوند، بلکه دلسوزانی هستند که برای امنیت و آرامش همان افراد هشدار میدهند.