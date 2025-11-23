به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حمیده شهبازی در حاشیه برگزاری این غرفه گفت: برپایی این غرفه گامی مؤثر در راستای شناسایی استعدادها، جذب نیروهای علاقه‌مند و پیوند هرچه بیشتر دانشجویان جدید با فضای فعالیت‌های جمعی و اثرگذار در دوران تحصیل است.

مدیر فرهنگی و اجتماعی جهاد دانشگاهی استان اردبیل افزود: این غرفه در راستای معرفی سامانه شهر دانشجو، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و مهارتی سازمان دانشجویان و خدمات توانمندسازی جهاد دانشگاهی به دانشجویان جدیدالورود و دیگر دانشجویان برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این غرفه که با استقبال چشمگیر دانشجویان مواجه شد، کارشناسان و اعضای فعال سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اردبیل به معرفی جامع سامانه ملی شهر دانشجو که با نام شبکه یکتای دانشجویان ایران نیز شناخته می‌شود، و تشریح اهداف، فرصت‌های بی‌نظیر و کارکردهای این سامانه، مراحل ثبت‌نام دانشجویان در آن پرداختند.

مدیر فرهنگی و اجتماعی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، هدف از این اقدام را تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و علمی و ارتقای مهارت‌های دانشجویان عنوان و خاطرنشان کرد: سامانه شهر دانشجو به عنوان بستر اصلی ارتباط و هم‌افزایی میان دانشجویان سراسر کشور، با مأموریت توسعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، مهارتی و اجتماعی و نیز ایجاد پلی ارتباطی و مؤثر بین دانشجویان و جهاد دانشگاهی طراحی و راه‌اندازی شده است.

شهبازی از آغاز ثبت نام بخش استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در اردبیل خبر داد و افزود: این برنامه با هدف غنی‌سازی تجربه دانشجویی، ارتقای مهارت‌های فردی و حرفه‌ای و مشارکت در ساخت جامعه‌ای پویا و مسئولیت‌پذیر طراحی شده‌اند.