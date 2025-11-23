پخش زنده
به همت سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، غرفه «شهر دانشجو» در محوطه دانشگاه محقق اردبیلی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حمیده شهبازی در حاشیه برگزاری این غرفه گفت: برپایی این غرفه گامی مؤثر در راستای شناسایی استعدادها، جذب نیروهای علاقهمند و پیوند هرچه بیشتر دانشجویان جدید با فضای فعالیتهای جمعی و اثرگذار در دوران تحصیل است.
مدیر فرهنگی و اجتماعی جهاد دانشگاهی استان اردبیل افزود: این غرفه در راستای معرفی سامانه شهر دانشجو، برنامهها و فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و مهارتی سازمان دانشجویان و خدمات توانمندسازی جهاد دانشگاهی به دانشجویان جدیدالورود و دیگر دانشجویان برگزار شد.
وی اضافه کرد: در این غرفه که با استقبال چشمگیر دانشجویان مواجه شد، کارشناسان و اعضای فعال سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اردبیل به معرفی جامع سامانه ملی شهر دانشجو که با نام شبکه یکتای دانشجویان ایران نیز شناخته میشود، و تشریح اهداف، فرصتهای بینظیر و کارکردهای این سامانه، مراحل ثبتنام دانشجویان در آن پرداختند.
مدیر فرهنگی و اجتماعی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، هدف از این اقدام را تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و علمی و ارتقای مهارتهای دانشجویان عنوان و خاطرنشان کرد: سامانه شهر دانشجو به عنوان بستر اصلی ارتباط و همافزایی میان دانشجویان سراسر کشور، با مأموریت توسعه و تعمیق فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، مهارتی و اجتماعی و نیز ایجاد پلی ارتباطی و مؤثر بین دانشجویان و جهاد دانشگاهی طراحی و راهاندازی شده است.
شهبازی از آغاز ثبت نام بخش استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در اردبیل خبر داد و افزود: این برنامه با هدف غنیسازی تجربه دانشجویی، ارتقای مهارتهای فردی و حرفهای و مشارکت در ساخت جامعهای پویا و مسئولیتپذیر طراحی شدهاند.