همایش کلاه ایمنی، کلاهی برای زندگی ویژه شهرستان‌های فریدونشهر، چادگان، بویین میاندشت، گلپایگان و خوانسار به میزبانی شهرستان فریدن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: بیشترین آمار فوت‌شدگان تصادفات درون شهری استان اصفهان مربوط به موتورسواران است به نحوی که ۵۴ درصد جانباختگان حوزه حوادث درون شهری از ابتدای امسال تاکنون مربوط به موتورسواران بوده و این آمار در مهر و آبان به ۶۷ درصد رسیده است.

سرهنگ رضا زارع با اشاره به اقدامات ویژه برای ساماندهی موتورسواران در استان افزود: همایش کلاه ایمنی، کلاهی برای زندگی با هدف فرهنگ‌سازی و استفاده از کلاه ایمنی در استان و شهرستان‌ها در حال برگزاری است.

در این همایش از نمونه‌های ترافیکی موفق و برتر و خانواده شهید سالار محرابی تجلیل شد.