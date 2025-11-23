به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ محمد پور شمس در تشریح این خبر گفت: همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مراسم تشییع شهید گمنام در اراک محدودیت های ترافیکی از ساعت هشت صبح روز دوشنبه به شرح زیر اجرا خواهد شد

۱-میدان هفت تیر به سمت میدان شهداء

۲-تقاطع خیابان ۲۲ بهمن و خ مخابرات به سمت میدان شهداء

۳-خیابان امام خمینی به سمت خیابان محسنی

۴_ از خیابان آموزش و پرورش به سمت میدان شهدا

۵-کلیه معابر و کوچه‌های منتهی به خیابان‌های محسنی و شیخ فضل الله نوری

۶_ میدان سرداران

۷_از تقاطع خیابان آیت اله غفاری و دانشگاه به سمت مصلی

۸_ از میدان فلسطین به سمت میدان سرداران

رئیس راهنمایی و رانندگی استان به مالکان و کسبه معابر یاد شده و همچنین به شهروندان توصیه کرد: برای تأمین امنیت مسیر تشییع شهید از پارک خودرو‌ها در طول مسیر خودداری به عمل آورده و همکاری لازم را با کارکنان خدوم پلیس راهور داشته باشند.