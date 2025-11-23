پخش زنده
رزمایش بزرگ امداد و نجات شهرستانهای جنوبی فارس در خنج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در مانور امداد و نجات شهرستانهای جنوبی فارس با حضور ۳۵۹ امدادگر خنج و هفت شهرستان معین لامرد، مهر، لار، گراش، اوز و قیروکارزین برگزار شد.
در این مانور سه مرحله به کمک مصدومان و آسیب دیدگان حمله هوایی دشمن فرضی در ۲ ناحیه خنج پرداختند.
اطفای حریق خارج کردن مصدومان از ساختمانهای چند طبقه برپایی بیمارستان صحرایی از برنامههای این رزمایش بود.
شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.