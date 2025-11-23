به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس کل دادگستری استان درکلنک زنی این ساختمان گفت: این طرح از مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به استان در سال گذشته است.

محمود افراسیاب با بیان اینکه این ساختمان در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع و با زیربنای هزار و ۸۰۰ متر مربع در سه طبقه ساخته می‌شود، افزود: براساس برنامه ریزی‌های پیش بینی شده قرار است این ساختمان ظرف یک سال به بهره‌برداری خواهد رسید تا بتوانیم خدمات قضایی را به شکلی سریع‌تر، ساده‌تر و دقیق‌تر در اختیار مردم شهرستان باشت قرار دهیم.

افراسیاب همچنین از ارتقاء دادگستری استان در بهبود شاخص‌های دادرسی، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی‌ها در راستای سند تحول قوه قضائیه خبر داد و اضافه کرد: بر اساس اعلام معاونت راهبردی قوه قضاییه دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از نظر شاخص‌های کمی و کیفی رتبه نهم کل کشور را کسب کرد.

وی کسب این موفقیت را مرهون تلاش کارکنان دستگاه قضایی در سراسر استان دانست و گفت: علاوه بر توجه بر شاخص‌های دادرسی، توسعه بخش‌های سخت افزاری از جمله نوسازی ساختمان‌های اداری دادگستری شهرستان‌ها علاوه بر باشت در شهر‌های ها یاسوج، چرام و لنده در دستور کار قرار گرفته است.