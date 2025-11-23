به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اردوی تیم ملی اسکیت اینلاین فری‌استایل کشور _ شاخه اسپید اسلالوم در استان اصفهان و به میزبانی شهرستان نجف آباد با هدف ارتقای سطح آمادگی تکنیکی، افزایش توان جسمانی و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور قدرتمند در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ سنگاپور در حال برگزاری است.

در این مرحله از اردو، ۹ ورزشکار از شهرستان نجف‌آباد و یک ورزشکار از استان البرز حضور دارند که زیر نظر کادر فنی در سالن ورزشی موهبت نجف آباد در حال پیگیری تمرینات تخصصی هستند.