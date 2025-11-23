پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق اعلام کرد که یک شبکه دفاعی گسترده برای مستحکمسازی مرزهای این کشور با کشورهای همسایه راهاندازی شده تا از نفوذ جلوگیری شود.
روزنامه «العربی الجدید»، امروز گزارش داد این برنامه شامل ایجاد یک شبکه دفاعی جامع است که ترکیبی از دیوارهای بتنی، سنگرهای عمیق، موانع متعدد، سیمخاردار، سیستمهای هشدار و دوربینهای حرارتی پیشرفته است که امکان کنترل کامل مرزها را فراهم میکند.