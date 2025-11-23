به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ثبت نام آزمون EPT آذر ماه ۱۴۰۴ از یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

این آزمون روز جمعه ۲۱ آذر هم زمان در شهرهای تهران , تبریز , مشهد , اهواز , اصفهان , شیراز , کرمانشاه , رشت , کرمان , کرج، یزد و ساری جمعا ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد. کلیه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://ept.english.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.