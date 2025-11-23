به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با حضور مسئولان، فرماندهان بسیج و اعضای شورا در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ایزدشهر برگزار شد و در آن مسائل فرهنگی، برنامه‌های هفته بسیج و رویداد‌های علمی و فرهنگی شهرستان بررسی شد.

حجت‌الاسلام حاجی‌زاده، رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به نقش تفکر بسیجی در تاریخ اسلام گفت: تفکر و روحیه بسیجی ریشه در آموزه‌های الهی دارد و قرآن کریم از انسان‌هایی با عنوان ربیون یاد می‌کند که در راه خدا دچار سستی نمی‌شوند و در برابر مستکبران سر تسلیم فرود نمی‌آورند.

وی با بیان اینکه الگوی کامل دفاع از امامت و ولایت در سیره حضرت فاطمه زهرا (س) دیده می‌شود افزود: بی‌بی دو عالم در راه دفاع از امامت تمام هستی خود را هزینه کرد و این بهترین نمونه برای جامعه ولایی امروز است.

حجت‌الاسلام حاجی‌زاده همچنین با تقدیر از شهرداری نور به دلیل نامگذاری خیابانی به نام مرحوم آیت‌الله سجادی و خیابانی دیگر به نام امام رضا (ع)، از نصب المان متناسب با شأن امام رضا (ع) در آینده نزدیک خبر داد.

او از برگزاری مراسم نکوداشت مرحوم میرزا پهلوی نوری تا پایان ماه جاری خبر داد و افزود: «همایش ملی ملاعلی نوری» نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور اندیشمندان حوزه فلسفه از سراسر کشور برگزار خواهد شد و دبیرخانه این همایش فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با اشاره به ضرورت ساماندهی کتابخانه عمومی شهرستان تأکید کرد: «کتابخانه موضوعی کاملاً فرهنگی است و هر هزینه‌ای در این حوزه صرف شود به ارتقای فرهنگ عمومی شهر کمک می‌کند. رهبر معظم انقلاب کتابخوانی را یک تکلیف شرعی دانسته‌اند و ما موظف به تقویت این حوزه هستیم.»

سرهنگ مهدی فلاح فرمانده سپاه ناحیه نور با گرامیداشت هفته بسیج گفت: «بسیج از ابتکارات بی‌نظیر حضرت امام (ره) است و نقش مهمی در عبور کشور از بحران‌ها داشته است.»

او به برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان اشاره کرد و از اجرای ۸۹۵ برنامه گرامیداشت شهدا، ۹۵ برنامه ورزشی، ۱۶۵ نشست بصیرتی و فرهنگی، اردو‌های راهیان نور، میز‌های خدمت و فعالیت‌های جهادی خبر داد.

سرهنگ فلاح همچنین از افتتاح مرکز مشاوره خانواده بسیج با ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه ازدواج، خانواده و فرزندآوری خبر داد و افزود: همایش اقتدار بسیجیان با حضور هزار نفر از بسیجیان شهرستان روز چهارشنبه برگزار می‌شود و رزمایش الی‌بیت‌المقدس ۱۶ نیز هفته آینده با حضور گردان‌های عملیاتی برادران و خواهران در چمستان و کردان اجرا خواهد شد.