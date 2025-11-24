پخش زنده
امروز: -
برای تقویت موهای سرتان میتوانید از ماسکهای خانگی حنا استفاده کنید حنا باعث آبرسانی و تقویت و رشد موها میشود و موهای آسیب دیده را ترمیم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حنا گیاهی که آن را گیاه هزار و یک خاصیت مینامند پوست و مو را زیبا میسازد، نیروی جنسی را تقویت میکند و سردردهای شدید را درمان میکند. حنا بهترین راه تقویت و رشد مو انتخاب استفاده مواد آرایشی بدون مواد شیمیایی مضر است. و اما مزایای حنا برای رشد مو
۱. حفظ سلامت پوست سر:
حنا به خنک شدن پوست سر کمک میکند. دارای خواص ضد میکروبی است، و به حفظ سلامت پوست سر کمک میکند. همچنین برای درمان شوره سر نیز موثر خواهد بود.
۲. متعادل کردن تولید روغن و سطوح PH:
حنا نه تنها شوره سر را از بین میبرد، بلکه یک ترکیب آلی برای متعادل کردن تولید روغن و PH پوست سر شما است و روغنهای اضافی را از موها حذف کند و فولیکولهای مو را مسدود میکند و همچنین عملکرد غدد سبوم را در حد طبیعی و نرمال نگه میدارد.
۳. افزایش رشد مو و و متوقف کردن ریزش مو:
حنا باعث تقویت پوست سر و موهای شما میشود و سطوح PH را متعادل نگه میدارد و از ریزش مو جلوگیری میکند؛ و رشد مو را افزایش میدهدو باعث بهبود بافت مو خواهد شد.
۴. ترمیم و تقویت مو:
مواد مغذی موجود در حنا به تقویت موهای شما کمک میکند و همچنین آسیبهای ایجاد شده را ترمیم خواهد کرد، سطح PH را متعادل نگه میدارد و به کوتیکول مو کمک میکند تا بهتر عمل کند و این باعث بهبود الاستیسیته مو خواهد شد.
۵. آبرسانی مو:
حنا میتواند یک محافظ برای جلوگیری از موخوره باشد، همچنین رطوبت مو را حفظ میکند و باعث آبرسانی به پوست سر و موها خواهد شد و از شکستگی و آسیب دیدن مو جلوگیری میکند.
اثرات جانبی و احتیاط در استفاده از حنا :
برای اینکه با اطمینان از حنا استفاده کنید مهم است که صددرصد ارگانیک باشد، این به این دلیل است که بیشتر پودرهای موجود در بازار شامل مواد شیمیایی خشن مانند:PPD یا همان (Paraphenylenediamine) هستند که برای بهبود نتایج رنگ میباشند. این مواد شیمیایی ممکن است مشکلات زیر را ایجاد کند:
-PPD، از آلرژنها است که ممکن است منجر به واکنشهای جانبی پس از تماس با پوست شود.
ممکن است که در ابتدا واکنش نداشته باشید، اما وقتی چندین بار در تماس با مواد شیمیایی قرار گیرید، احتمال واکنش آلرژیک چندین برابر خواهد شد.
-مواد شیمیایی اضافه شده به پودر حنا میتواند باعث خشکی بسیار زیاد پوست شود:
مواد شیمیایی ممکن است بیش از حد فرآوری شوند و باعث میشود که موهای شما خشن، خشک و غیر قابل کنترل شود که باعث مسائلی مانند موخوره، شکنندگی و آسیب جدی به موها خواهد شد.
-اگر حنا با چشمهای شما در تماس باشد، ممکن است باعث قرمزی، سوزش و آبریزش چشم و خارش شود.
اگر این اتفاق افتاد، فوراً چشم هایتان را با آب سرد شستشو دهید و اگر همچنان این مشکلات ادامه داشت، در اسرع وقت به چشم پزشک مراجعه کنید.