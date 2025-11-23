به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در نشست هم‌اندیشی رفع موانع تولید در کاشان با اشاره به رویکرد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تقویت کارگروه‌های استانی گفت: بخشی از اجرا نشدن مصوبات به دلیل عمل نکردن برخی تولیدکنندگان به تعهدات خود بوده و بخشی نیز ناشی از همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها با مجموعه‌های تولیدی است.

ارشاد استعدادی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی ستاد حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است، افزود: بخش اعظم اشتغال، تولید و گردش نقدینگی کشور را این مجموعه‌ها صورت می‌دهند، اما متأسفانه تاکنون حمایت کافی از آنها صورت نگرفته است.

وی گفت: تولیدکنندگان بار‌ها تأکید کرده‌اند که اگر تحریم‌های داخلی حل شود، آنها قادر به حل تحریم‌های خارجی هستند و یکی از وظایف بسیج نیز کمک به رفع همین موانع است تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری محقق شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: دولت و مجموعه‌های حاکمیتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند، بلکه باید زمینه را برای فعالیت درست و دقیق بخش خصوصی فراهم کنند و بسیج نیز می‌تواند با ایجاد انسجام و وفاق، نقش مهمی در رفع موانع تولید ایفا کند.