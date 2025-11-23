مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌دژ موفق به کشف و ضبط ادوات دو گروه صیاد متخلف در محدوده زرینه‌رود شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌دژ گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره صبح روز جمعه و در ساعت ۵، در حین گشت‌زنی، موفق به کشف و ضبط ادوات دو گروه صیاد متخلف در محدوده زرینه‌رود شدند.

جواد اصلانی افزود: ادوات کشف‌شده شامل ۲۵۰ متر تور دامی، سه حلقه تیوپ و سه دست لباس ماهیگیری بوده که پیش از هرگونه اقدام به صید توقیف شده است. وی افزود: مراتب در محل صورت‌جلسه و تجهیزات ضبط‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین‌دژ با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از اکوسیستم‌های آبی، از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفزیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.