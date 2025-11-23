پخش زنده
سه هزار و ۵۰۰ مورد نظارت بهداشتی از مراکز عرضه و خودروهای حمل فرآورده خام دامی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رییس اداره دامپزشکی محلات گفت: از ابتدای سال سه هزار و ۵۰۰ مورد نظارت بهداشتی توسط بازرسین دامپزشکی این شهرستان از مراکز عرضه و خودروهای حمل فرآورده خام دامی انجام گرفته است.
حسین احمدی افزود: از ابتدای امسال تا کنون نظارتهای بهداشتی خود را بر استحصال ۱۰ هزار ۲۰۰ لاشه دام سبک و سنگین توسط بازرسان مستقر در کشتار گاه دام انجام داده که در این بازدیدها تعدادی لاشه به دلیل وجود بیماری و شرایط ظاهری نامناسب از چرخه مصرف خارج شده است.
او گفت: همچنین در این مدت سه هزار و ۵۰۰ مورد نظارت بهداشتی هم توسط بازرسین این اداره از مراکز عرضه و خودروهای حمل فرآورده انجام گرفته که مقدار یک هزار و ۲۷۰ کیلو گرم انواع گوشت به دلیل شرایط غیر بهداشتی ظبط و از چرخه مصرف خارج شد.
رییس اداره دامپزشکی محلات گفت: همچنین از ابتدای امسال بالغ بر ۱۷۴ هزار دز واکسن انواع بیماریهای مختلف دامی و مشترک شامل ۶۰ هزار و ۹۴۳ دز تب برفکی، ۱۳ هزار و ۴۴۴ دز تب مالت، ۳۸ هزار و ۲۹۶ دز ppr به جمعیت دامهای سبک و سنگین این شهرستان تزریق شده است.
همچنین در این مدت یک هزار ۶۸ مورد واکسیناسیون سگهای صاحب دار علیه بیماری هاری توسط اکیپهای این اداره به ثبت رسیده است.
دکتر حسین احمدی با بیان این که هم اکنون در این شهرستان ۴۴ واحد مرغداری گوشتی فعال میباشد افزود: در این مدت یاد شده دو ملیون و ۱۵۹ هزار قطعه جوجه ریزی در شهرستان محلات انجام گرفته که این مقدار هم با نظارتهای دامپزشکی شهرستان محلات همراه بوده است. دکتر احمدی در پایان گفت: توصیه میشود دامداران محترم به منظور جلوگیری از انتقال بیماریهای دامی بخصوص تب برفکی تا حد امکان از خرید و فروش دام سنگین از شهرستان و استانهای دیگر خودداری کنند.