به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رسانه استانی با پیوند اتحاد مقدس و افتخارآفرینی‌های ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه به شکوه ایثار برخاسته از روحیه بسیجی، تلاش کرده است روایت مقاومت ملی در این جنگ و نیز در ۸ سال دفاع مقدس را در کنار سایر مأموریت‌های فرهنگی، علمی، معنوی و ... شایسته منعکس و جریان سازی کند.

برنامه سازان این شبکه در واحد‌های مختلف سیما، صدا، خبر و مجازی، از چندین هفته پیش، با شرکت در جلسات طرح و برنامه و نیز نشست‌های هم افزایی با نهاد‌های فرهنگی در راستای رسالت قرارگاهی رسانه ملی، توان خود را برای ساخت ویژه برنامه‌های شایسته و درخور شأن این هفته سراسر افتخار، بکار گرفتند.

بنا به تأکید مدیرکل محترم صدا و سیمای استان، بیان و نمایش خدمات امروز بسیج در عرصه‌های دفاع و تداوم پویایی انقلاب اسلامی، در اولویت برنامه سازی همکاران شبکه دنا قرار گرفت و تلاش شد با تلفیق مأموریت‌های امروز بسیج با رشادت‌های بسیجیان در عرصه‌های دفاع مقدس ۸ساله و۱۲ روزه، صحنه‌ای تماشایی و روایتی جذاب از بسیج، این شجره طیبه در قاب شبکه دنا به نمایش گذاشته شود.

بر همین اساس، «میدان دار» عنوان ویژه برنامه معاونت سیمای شبکه دنا است که در ۷قسمت ۵۰ دقیقه‌ای در طول هفته بسیج، به صورت زنده روی آنتن این شبکه می‌رود.

پخش گزارش از پایگاه‌های بسیج و دعوت از فعالان آنها، تبیین جایگاه بسیج درکلام امام و رهبری، اعلام روزشمار هفته بسیج، پخش تولیدات مردمی از اردو‌های راهیان نور و نیز مراسم تشییع شهدا در شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان، حضور تیم‌های جهادی بسیج و پخش تصاویر اقدامات آنها و نیز پخش نماهنگ‌های مختلف، از اهم اقدامات سیمای استانی در این هفته است.

سبد رادیو دنا در هفته بسیج، پر از برنامه‌های متنوع

ویژه برنامه «روایت عاشقی» در ۷ قسمت، گل سرسبد این برنامه هاست که با آیتم‌هایی همچون حضور بسیجیان نخبه اقشار مختلف بسیج، معرفی گروه‌های جهادی بسیج، گزارش رادیویی، معرفی آثار نویسندگان بسیجی، پخش سخنان امامین انقلاب در مورد بسیج، موسیقی‌های باکلام، تبیین نقش بسیج در دفاع مقدس ۸ساله و ۱۲ روزه و نیز دعوت حضوری از مسئولان سپاه و بسیج استان، تلاش کرده است بطور شایسته به معرفی ابعاد مختلف این پدیده کم نظیر انقلاب بپردازد.

در معاونت اطلاعات و اخبار شبکه دنا نیز سوژه‌های هفته بسیج امسال برجسته‌تر از قبل جریان سازی می‌شود.

ساخت مسکن ویژه مستمندان در مناطق کمتر برخوردار به همت جامعه بسیج سازندگی، معرفی جوانان موفق بسیجی در عرصه شرکت‌های دانش بنیان و هوش مصنوعی، نقش بسیج در جنگ ۱۲ روزه، گزارشی از فعالیت کانون‌ها و اقشار مختلف بسیج، توجه ویژه به نویسندگان بسیجی، فعالیت گروه‌های جهادی بسیج در روستا‌های دوردست و نیز تهیه گزارشی از مهمانان ویژه برنامه‌های هفته بسیج در سیما و صدا، از جمله مهم‌ترین سوژه‌های خبرنگاران با رویکردی متفاوت در واحد خبر شبکه دناست که علاوه بر پوشش و انعکاس برنامه‌های برگزار شده در واحد‌های مختلف سپاه و بسیج از قاب شبکه دنا، جلوه خاصی به هفته بسیج سال ۱۴۰۴ در رسانه استانی داده است.

معاونت فضای مجازی شبکه دنا نیز با تولیدات دیداری و شنیداری مختلف از جمله موشن گرافی، پوستر، عکس نوشت، انتشار بخش‌های کوتاه شده از برنامه‌های پخش شده در سیما، صدا، خبر در کانال‌های شبکه دنا و بستر‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی، پویایی و تحرک خاصی به هفته بسیج امسال در شبکه دنا داده است.