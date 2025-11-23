به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از توقیف دو دستگاه خودروی نیسان و سمند حامل کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد موسوی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه هنگام گشت زنی در محور دهدشت - بهبهان، یک دستگاه نیسان و یک دستگاه خودروی سمند حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ موسوی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها ۱۱ دستگاه بخاری گازی، ۲ دستگاه اتو مو، ۵۰ عدد آبکش، ۴ عدد باند اسپیکر، ۷ عدد تابه نسوز، ۱۵ تخته پتو، ۱۱ تخته رو فرشی و مقادیر زیادی وسایل آشپزخانه بدون مدارک قانونی کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را حدود ۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند اضافه کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و خودرو‌ها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه مبارزه با قاچاق رابطه مستقیم با رونق کسب و کار و تولید داخلی دارد از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از نگهداری و انتقال هرگونه کالای قاچاق موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.