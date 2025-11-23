وزیر ورزش و جوانان گفت: به فدراسیون‌ها اعلام کردیم تا بازی‌های آسیایی ناگویا به ملی‌پوشان حقوق پرداخت کرده و ایجاد انگیزه کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر احمد دنیامالی بعد بازدید از اردوی تیم ملی کاراته در جمع ملی‌پوشان و کادر فنی اظهار داشت: زیربنای خیلی خوبی در کاراته داریم و علی‌رغم اختلاف نظر‌هایی که در این رشته است ولی همه خانواده کاراته همیشه پای کار هستند و برای نشان دادن قدرت کاراته ایران متحد می‌شوند.

وی افزود: کاراته ایران در ناگویا کار سختی درپیش دارد چراکه ژاپن میزبان یکی از قدرت‌های بزرگ در این رشته است. باید در ۹ ماهی که باقی مانده تا شروع بازی‌های آسیایی با اتحاد و همدلی بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مهم بودن بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: در فرصتی که تا شروع این مسابقات باقی مانده باید در جلسات تخصصی با فدراسیون‌ها روی نقاط قوت و ضعف مربیان کار کنیم و به طور اختصاصی هر ملی‌پوش را مورد ارزیابی قرار دهیم. ما یک کار فشرده را در ۹ ماه باید انجام دهیم و سبک زندگی را تغییر دهیم که در ناگویا به موفقیت برسیم.

وی ادامه داد: چابکی یکی از فاکتور‌های موفقیت در رشته کاراته است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. این رشته در مسابقات کار دقیق را می‌طلبد و باید از لحاظ روانی نیز روی ملی‌پوشان کار کنیم چراکه قرار است در ژاپن مقابل یکی دیگر از قدرت‌های این رشته قرار بگیریم.

وی گفت: ورزشکاران ایران باید به لحاظ روان‌شناختی و تصویرسازی ذهنی روی خودشان کار کنند و از حریفانشان آنالیز داشته باشند. مسائل فنی و فیزیولوژی ملی‌پوشان تشریح شود و نقاط ضعف را شناسایی کنیم.

دکتر دنیامالی تاکید کرد: ذهن را باید به این سمت ببریم که فقط به طلا فکر کنیم. قهرمانی و کسب مدال طلا بسیار ارزشمند است و با مدال نقره و برنز بسیار فرق می‌کند. هر موفقیتی بار مسئولیت ما را بیشتر می‌کند و باید به فکر موفقیت‌های بیشتر باشیم. باید کار کنیم و با علم روز جلو برویم که از رقیبان عقب نمانیم.

وزیر ورزش و جوانان خطاب به ملی‌پوشان کاراته گفت: اول درخواست من از شما دوستی، همگرایی و احترام به پیشکسوتان است. سبک رشته کاراته فرهنگی است و احترام گذاشتن به رقبب جزو سبک این رشته است. باید دائما خودتان را پایش کنید که بتوانید به موقع تسلط داشته باشید در بازی‌ها و بتوانید عکس‌المعل نشان دهید.

وی افزود: رشته کاراته، رشته هنری است و نیاز به چابکی و هنر دارد و باید به همه این موارد دقت نظر داشته باشید. دختران کاراته‌کای ایران با سه مدال طلا که در ریاض گرفتند انتظارات را بالا بردند و باید بیشتر تلاش کنند و ما به صورت ویژه روی این رشته حساب می‌کنیم.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: ما به فدراسیون‌ها گفته‌ایم که در ۹ ماهی که تا بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده به ملی‌پوشانی که دائما در تیم ملی هستند حقوق پرداخت کنند که بتواند برای ملی‌پوشان ایجاد انگیزه کند.

دکتر دنیامالی تصریح کرد: در ریاض در بخش دختران رشد قابل توجهی داشتیم و دختران ما توانستند مدال‌های خوشرنگی را به دست آورند. خوشبختانه در رشته کاراته نیز بانوان ما به رشد و شکوفایی خیلی خوبی رسیدند و این را در ریاض نشان دادند.

وی ادامه داد: یکی از اهدفی که دنبال می‌کنیم این است که از شرکت‌ها و اسپانسر‌های بزرگ برای حمایت از فدراسیون‌ها بهره بگیریم، اینکه هر اسپانسر بتواند از یک فدراسیون حمایت کند و تا المپیک ۲۰۲۸ این امر ادامه‌دار باشد.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: کاراته باید بهترین نتیجه را در بخش آقایان و بانوان در ناگویا کسب کند و باید با آمادگی حداکثری در این مسابقات حضور پیدا کند و ما نیز هر کمکی بتوانیم انجام خواهیم داد. وزارت ورزش برای رشته‌هایی که قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور پیدا کنند هیچ محدودیتی قائل نیست و هر حمایتی را انجام خواهد داد.

وی خطاب به ملی‌پوشان کاراته گفت: مدال طلایی که شما ورزشکاران به دست می‌آورید برای رهبر انقلاب، مردم ایران و دولتمردان بسیار ارزشمند است و همه موفقیت شما را دنبال می‌کنند.

وی افزود: رشته‌های رزمی جزو رشته‌های مدال‌آور است که روی این رشته‌ها خیلی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در رشته‌هایی مثل کاراته، تکواندو و جودو بسیار توانمند هستیم و ظرفیت بالایی داریم.