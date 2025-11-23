به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی فاضلی با اشاره به انتشار فیلم مربوط به حمله گروهی از اراذل و اوباش به یک زوج سالخورده در اهر گفت: پرونده قضائی برای این افراد تشکیل شد و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و بازداشت عاملان اصلی حادثه با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از گذشت ۲ هفته از این واقعه و با وجود متواری شدن مهاجمان پس از وقوع حادثه، با پیگیری‌های مستمر دادستانی و همکاری پلیس، مخفیگاه متهمان شناسایی شد و هر سه نفر دستگیر شدند. متهمان پس از انتقال به مرجع قضائی، برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل رسیدگی در اختیار دادسرا قرار گرفته‌اند.

دادستان اهر یادآور شد: متأسفانه در این حادثه یک نفر از اعضای خانواده که مورد ضرب و جرح مهاجمان قرار گرفته بود، بر اثر جراحات وارده جان باخته و پرونده با اتهام قتل در حال رسیدگی است.