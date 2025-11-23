پخش زنده
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم افتتاح درمانگاهها و رونمایی از پروژههای گروه عمران بنیاد تعاون بسیج، گفت: پنجشنبه و شنبه آینده شاهد بهرهبرداری از صدها طرح محرومیتزدایی در سراسر کشور خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین افتتاح ۳۰ مرکز درمانی با عبور از مرز ۲۰۰ مرکز درمانی، واگذاری ۱۱۰ واحد مسکونی از برنامه هزار و ۱۰۰ واحد مسکن حمایتی سال ۱۴۰۴ و نیز اختتامیه ۱۱۰۰ هکتار از سه هزار و ۲۰۰ هکتار آمادهسازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن بهعنوان طرحهای بنیاد تعاون بسیج، با حضور سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین بهصورت ارتباط از راه دور با مراکز استانها برگزار شد.
سردار سلیمانی در این مراسم با بیان اینکه آمادهسازی ۳۷۰ هکتار اراضی برای طرحهای نهضت ملی مسکن زنجان یکی از بزرگترین عرصههای کشور است، اظهار داشت: بهحمدالله استان زنجان در زمینه آمادهسازی اراضی برای طرحهای نهضت ملی مسکن کارنامه درخشانی داشته است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: بنیاد تعاون بسیج، بنیادی برای مشارکت همه مردم ایران و ایرانیان عزیز در پیشرفت و آبادانی کشور است.
وی ادامه داد: گزارشهای بسیار خوبی از استانها دریافت شده است که تنها گوشهای از فعالیتهای بنیاد تعاون بسیج در کشور را نشان میدهد. این مجموعه، جهادی، پرتلاش و کارآمد است و با برنامههای دقیق و مؤثر در خدمت مردم عزیز قرار دارد.
سردار سلیمانی بیان کرد: بسیج این افتخار را دارد که در خدمت مردم باشد و در جهت افزایش اقتدار ملی نقشآفرینی کند. گزارشهایی که ارائه شده، ناظر بر تحقق همین اهداف و چشماندازهاست و حرکت ما را در مسیر قویشدن به پیش خواهد برد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: پنجشنبه و شنبه آینده شاهد بهرهبرداری از صدها طرح محرومیتزدایی در سراسر کشور خواهیم بود. این اقدامات نتیجه تلاشهای مجموعه استانها در چارچوب بسیج سازندگی است؛ بهویژه با همکاری بنیاد تعاون بسیج که در مرکزیت و استانها در حال تلاش برای گرهگشایی از مشکلات مردم و توسعه زیرساختها هستند.
وی با بیان اینکه هدف این تلاشها، ارائه خدمات متنوع و مورد نیاز به مردم عزیز ایران است که بسیار تحسینبرانگیز است، افزود: بنیاد تعاون بسیج خوشبختانه بهعنوان یک مرکز قدرتمند، همواره در حال تقویت خود است و این امر بسیار ارزشمند است. جهتگیری بسیج و سپاه نیز به سمت تقویت مجموعهها و گروههای بنیاد تعاون بسیج است.
سردار سلیمانی با تأکید بر تسریع این روند، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، شاهد خدمات متنوعتر و گرهگشاییهای بزرگتری در سطح کشور خواهیم بود؛ بهویژه در زمینه اقتصاد مقاومتی.