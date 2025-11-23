رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از پشتیبانی دستگاه‌های نظارتی ازطرح‌های توسعه‌ای شهری ارومیه و نظارت دقیق و مستمر بر اجرای طر حهای عمرانی شهرداری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی پشتیبان طرح‌های توسعه‌ای شهری ارومیه است، گفت: اکیپ ویژه‌ای برای نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری نظارت خواهد کرد تا وقفه‌ای در روند عملیات اجرایی پیش نیاید.

دهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی آذربایجان غربی با محوریت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پروژه‌های سرمایه گذاری شهرداری ارومیه با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی، دیوان محاسبات و مدیران شهری ارومیه برگزار شد.

ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از اقدامات قانونی مدیران برای رشد و توسعه استان حمایت و پشتیبانی می‌کند و در همین راستا حمایت و پشتیبانی از مدیریت شهری مرکز استان برای رشد و توسعه شهرستان ارومیه و باز شدن گره‌ها و مشکلات شهری را ضروری می‌داند.

عتباتی افزود:در تمامی پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ شهری که به حل مشکلات شهر و مردم کمک می‌کند حمایت کامل دستگاه‌های نظارتی با مدیریت شهری خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به قرارداد‌های پیمانکاری شهرداری گفت: باید در تنظیم این قرارداد‌ها با نهایت دقت و ظرافت حقوق شهرداری صیانت شود تا هیچ گونه امکان سوءاستفاده‌ای میسر نباشد و صرفه و صلاح شهرداری هم کاملاً در این قرارداد‌ها رعایت شود.

وی افزود: ضرورت دارد الزامات قانونی و ضمانت اجرای کافی در تهیه و تنظیم قرارداد‌ها موجود باشد و قرارداد‌ها با شفاف سازی و روشن منعقد شود.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی هم در این جلسه تاکید کرد باید قراداد‌های پیمانکاری با دقت و حساسیت ویژه تنظیم و حقوق شهرداری کاملا مورد لحاظ قرار گیرد.

در ادامه جلسات موضوعات جلسه طرح و پس از بیان نقطه نظرات اعضای جلسه با تصویب مصوباتی جلسه به کار خود خاتمه داد.