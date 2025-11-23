پخش زنده
به مناسبت هفته بسیج ، رزمایش اقتدار بسیج و اجلاسیه هزار شهید شهرستان ملایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان در این رزمایش با اشاره به ویژگیهای بسیج و نقش آن در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و همچنین تبیین راهبرد مقاومت در برابر استکبار جهانی گفت: بسیج تجلیگاه عاشورای حسینی است.
سردار حسین محمد زارعکمالی با اشاره به تشکیل بسیج در اوج تهدیدات و به تدبیر امام خمینی افزود: بسیج با روحیه جهادی، انقلابی، شهادتطلبی، اخلاص، پشتکار و مردمداری توانست تهدیدات بسیاری را به فرصت تبدیل کند.
او تصریح کرد: همه آموزههای بسیج از عاشورای حسینی نشات گرفته و فرهنگ بسیجی، فرهنگ دفاع همهجانبه از حریم انسانیت، مکتب الهی و عزت و شرف انسانی است.
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: این اجلاسیه نه فقط برای یادآوری گذشته شکوهمند، بلکه همچون آیینهای است که باید آینده ما را با همان روحیه ایستادگی و مقاومت بسازد.
سردار حسین محمد زارعکمالی افزود: پیام این اجلاسیه آن است که راه پیروزی، تسلیم نیست، بلکه ایستادگی و مقاومت است.
در این مراسم پیکر مطهر ۲ شهید خوشنام ۱۹ و ۲۰ ساله بر روی دستان مردم شهید پرور ملایر تشییع شد.