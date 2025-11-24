در سالروز شهادت حضرت حضرت فاطمه زهرا (س) ، پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سمنان تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید دوران هشت سال دفاع مقدس در کشور تشییع می شود که مردم استان سمنان میزبان ۸ شهید گمنام هستند.

مراسم تشییع پیکر مطهر این قهرمانان گمنام هم اکنون از میدان کوثر تا معراج شهدای سمنان در حال برگزاری است .

پیکر مطهر دو تن از این شهدا در ساختمان شرکت آب منطقه‌ای و ورودی محله جانبازان سمنان و پیکر مطهر ۶ شهید دیگر در سایر شهرستان‌های استان تدفین خواهد شد.

همچنین مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز ساعت ۱۴:۳۰ در معراج الشهدا آغاز می‌شود.