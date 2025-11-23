پخش زنده
همزمان با هفته بسیج ۳۰ مرکز درمانی با همکاری بنیاد تعاون بسیج و گروه های جهادی و خیرین درسراسر کشور به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ این مراسم با حضور سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و عیسی مالمیر، رئیس مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان، بهصورت ارتباط تصویری با سراسر کشور برگزار شد.
در ابتدای مراسم، فرماندهان بسیج همه مراکز ابتدا گزارشی از طرحهای عمرانی صورت گرفته در استان مربوطه ارایه کردند.
در ادامه، سردار سلیمانی باتوجه به ایام سوگواری بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) با رمز «یا فاطمهالزهرا (س)» از ۳۰ مرکز درمانی مؤسسه درمان بسیجیان کشور در استانها و شهرستانهای سراسر ایران بهره برداری کرد.
وی گفت: سازمان بسیج یک مجموعه جهادی، پرتلاش و کارآمد است که با برنامههای دقیق و موثر در خدمت مردم است.
سردار سلیمانی افزود: بسیج باید در خدمت مردم باشد و در جهت افزایش اقتدار ملی نقشآفرینی کند، تحقق اهداف و چشماندازها ما را در مسیر قوی شدن پیش خواهد برد.
رئیس بسیج مستضعفین از بهرهبرداری از هزاران طرح محرومیتزدایی در کشور خبرداد و گفت: پنجشنبه ۶ آذرماه صدها و هزاران طرح محرومیتزدایی در شهرستانها و استانهای کشور به بهرهبرداری خواهد رسید که در چارچوب بسیج سازندگی صورت گرفته است.
وی افزود: بنیاد تعاون بسیج و بسیج سازندگی در مرکزیت و در استانها در تلاش برای گرهگشایی از مشکلات مردم و توسعه زیرساختها به منظور ارائه خدمات متنوع به مردم است.
در این مراسم مدیر عامل موسسه درمان بسیجیان درخصوص افتتاح مراکز درمانی بسیج در سراسر کشور گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در رسیدگی به مناطق کم برخوردار، مفتخریم که بگویم در حالی که در سال ۱۴۰۰، ۴۰ مرکز درمانی داشتیم امسال ما از مرز ۲۰۰ مرکز درمانی عبورکردهایم و باید طبق برنامه برنامه هفتم پیشرفت به ۵۰۰ مرکز درمانی در سراسر کشور برسیم.
عیسی مالمیر، درخصوص حوزه خدمات رسانی درمانگاهی بسیجیان گفت: به برنامههای ارایه شده تنوع دادهایم به طوری که علاوه بر بخشهای مانند چشم پزشکی، گوش وقلب و... در بخش دندانپزشکی و جراحیهای محدود در مناطق کم برخوردار هم ارایه خدمات میدهیم.
وی افزود: با توجه به نیاز جامعه هدف در مناطق کم برخوردار سرویس دهی میکنیم به طوری که در استان تهران بزرگ ما خدمت رسانی نداریم.
وی گفت: در حوزه هایی ورود پیدا میکنیم که نهادهای دیگر ورود نکرده باشند مثل بحث جوانی جمعیت، به طوری که درمان زوجهای ناباور را در مناطق کم برخوردار با همکاری بیمههای پایه در حال پیگیری هستیم و تاکنون با همکاری بیمه و سازمان بسیج ۱۰۰ هزار زوج کم برخوردار صاحب فرزند شدهاند.
مالمیر افزود: به مناسبت هفته بسیج ۱۳۴ پزشک و ۲۰۰ پیراپزشک در قالب گروههای جهادی در ۳۰۰ نقطه کم برخوردار کشور در حال ارایه خدمات جهادی رایگان به هموطنان هستند.