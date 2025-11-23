فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در جدیدترین مصوب خود، «توپک» را معادل فارسی «اسکوپ» و وسیلۀ برداشت آن را «توپک‌زن» تعیین کرد.

معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: فرهنگستان برای این وسیله که در میان عموم با نام‌ فرنگی اسکوپ شناخته می‌شود و در کارگاه‌های شیرینی‌پزی و بستنی‌فروشی‌ها کاربرد گسترده دارد، معادل فارسی توپک را تعیین کرده است.

نسرین پرویزی افزود: توپک، به سبب عملکرد این ابزار ــ یعنی برداشتن و شکل دادن حجم مشخصی از ماده غذایی ــ برگزیده شده‌است.

او گفت: در صورت نیاز و با نظر متخصصان حوزه غذا و صنایع خوراکی، می‌توان برای نوع ماده‌ای که برداشته می‌شود نیز واژه‌های دیگری پیشنهاد کرد تا فرهنگستان آنها را بررسی کند.