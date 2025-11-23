محمدحسن آملی، دانشجوی مهندسی برق دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، در المپیاد بین‌المللی میکروالکترونیک Synopsys به مقام دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت علمی معتبر که با حضور شرکت‌کنندگان برتر از دانشگاه‌های مختلف جهان، ۲۳ آبان‌ماه برگزار شد، «محمدحسن آملی» دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی برق دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، توانست با عملکرد درخشان علمی، مقام دوم را به دست آورد.

گفتنی است بیستمین مرحله بین‌المللی المپیاد میکروالکترونیک Synopsys روز ۲۳ آبان‌ماه در کشور ارمنستان برگزار شد.