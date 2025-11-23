به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: به منظور با شکوه‌تر برگزارشدن مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام و در راستای رفاه حال تشییع کنندگان از ساعت ۱ بامداد دوشنبه ۳ آذر توقف هر نوع وسایل نقلیه در محدوده‌های منتهی به چهارراه نورباران، میدان بزرگمهر، چهارراه آبشار،‌ طول خیابان امام سجاد(مسیر رفت‌وبرگشت) به سمت میدان شهید لاوی و گلستان مطهر شهدا ممنوع است.

سرهنگ زارع افزود: همچنین از ساعت ۸ صبح فردا تردد هر نوع وسایل نقلیه در تمامی مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به چهارراه نورباران و زیرگذر شهید آقاخانی، حاشیه شمالی میدان خواجو به سمت میدان بزرگمهر، تقاطع حمزه در خیابان‌ مشتاق و چهارراه نورباران به سمت میدان بزرگمهر، میدان بزرگمهر به سمت چهارراه آبشار، جنوب پل خواجو به سمت میدان فیض و چهارراه آبشار ممنوع اعلام شده است .

وی ادامه داد: تردد در پل غدیر در خیابان آبشار سوم به سمت چهارراه آبشار، میدان فیض به سمت چهارراه آپادانا، چهارراه آپادانا به سمت میدان لاوی، تقاطع آیت‌الله رحیم ارباب به سمت تقاطع سپهسالار و تمامی مسیرهای منتهی به خیابان امام سجاد(ع)، چهارراه فرایبورگ و میدان بسیج به سمت گلستان مطهر شهدا و میدان فیض و برعکس، میدان شهید لاوی به سمت گلستان شهدا و خروجی بزرگراه شهید همت به سمت میدان شهید لاوی نیز ممنوع است.

سرهنگ زارع گفت: باتوجه‌به محدودیت و کمبود ظرفیت‌ پارکینگ‌ها شهروندان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده و پلیس راهنمایی‌ورانندگی را در اجرای مأموریت یاری و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.