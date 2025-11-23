مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان گفت: برای نخستین بار ، طرح ایران جان خوزستان ایران در سطح شهرستانهای استان و از قاب شبکه‌های رسانه ملی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش دبیقی در نشست آغاز طرح ملی «ایران‌جان» که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستان دزفول در صدا و سیمای خوزستان برگزار شد، افزود: در طرح جدید رویداد ملی ایران جان، ظرفیت‌های شهرستان‌های استان از طریق شبکه‌های استانی و ملی صدا و سیما معرفی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته با دستور دکتر جبلی، رئیس کل سازمان صدا و سیما، رویداد ایران جان در سطح ملی شکل گرفت و استان خوزستان به عنوان استان نخست کشور در حوزه تولید محتوا انتخاب شد، افزود: با اشاره به اهمیت این طرح ملی، قرار است رویداد بزرگی با عنوان ایران‌جان از دزفول آغاز شود.

مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان تاکید گرد: استفاده از ظرفیت‌های خوزستان در پوشش این رویداد بسیار مهم بود و توانستیم گام‌های مؤثری برداریم. اکنون در طرح جدید، هر هفته یک شهرستان به‌طور کامل معرفی خواهد شد و دزفول به عنوان نخستین شهرستان انتخاب شده است؛ چرا که از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است.

دبیقی گفت: نام این برنامه «ایران‌جان، دزفول ایران» خواهد بود و اجرای آن نیازمند همراهی تمام دستگاه‌های اجرایی است. ر این طرح به معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و همچنین مشکلات شهری و روستایی پرداخته می‌شود و این برنامه می‌تواند الگویی برای شرایط سخت و یک آزمون ملی باشد.

حجت الاسلام بهرام پور، امام جمعه دزفول با قدردانی از عوامل برنامه ایران‌جان و انتخاب دزفول به‌عنوان نخستین شهرستان گفت: دزفول ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه تاریخ، کشاورزی، صنعت و معماری دارد و قادر هستیم در کنار برنامه هفتگی، محتوا‌های بیشتری تولید کنیم. همه دستگاه‌ها آماده همکاری برای معرفی شایسته این شهرستان هستند.

همچنین علیرضا خردمند، فرماندار دزفول با اعلام آمادگی کامل شهرستان برای میزبانی این طرح اظهار داشت: با تمام ظرفیت شهرستان در این رویداد کم‌نظیر حضور خواهیم داشت. با برنامه‌ریزی دقیق، در کنار عوامل رسانه ملی خواهیم بود و معتقدیم معرفی جاذبه‌های گردشگری دزفول می‌تواند به افزایش سفر به خوزستان کمک کند.

.