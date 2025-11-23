به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی گفت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر تداوم آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا فعالیت آموزشی همه مهدکودک‌ها، پیش دبستانی‌ها، مدارس استثنایی و مدارس سراسر استان در روز سه شنبه چهارم آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

محمد رهنما افزود: حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است و این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: تعطیلی اعلام‌شده شامل؛ تمامی دوره‌ها و مقاطع تحصیلی است.

وی خاطرنشان کرد: مدارس موظفند برنامه آموزشی خود را از فضای پیام‌رسان شاد دنبال کرده و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

رهنما گفت: همچنین از خانواده‌ها درخواست می کنم با رعایت توصیه‌های بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی، به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.

وی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری جدید درباره وضعیت فعالیت مدارس، صرفاً از طریق کانال‌های رسمی آموزش و پرورش استان در پیام رسان‌های شاد و ایتا به آگاهی شهروندان خواهد رسید.

در روز‌های اول و دوم آذرماه جاری نیز به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر آنفلوآنزا تعطیل شد و آموزش‌ها به صورت مجازی ادامه یافت.