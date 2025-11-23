پخش زنده
امروز: -
انتخابات پیش از موعد در جمهوری صرب بوسنی امروز در شرایطی برگزار میشود که پیشتر پست ریاست جمهوری این نهاد به صورت موقت خالی مانده بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، به دنبال رأی دادگاه و تأکید کمیسیون مرکزی انتخابات، میلوراد دودیک، رئیس پیشین جمهوری صرب بوسنی از سمت خود برکنار شده بود و برگزاری این انتخابات نشانهای از عبور به مرحلهٔ جدیدی برای نهادهای انتخاباتی تلقی میشود.
از صبح امروز مراکز رأیگیری برای برگزاری انتخابات پیش از موعد در جمهوری صرب بوسنی در ساعت هفت صبح به وقت محلی بازگشایی شدند و شهروندان تا ساعت ۱۹ امروز فرصت دارند در پای صندوق رأی حاضر شوند.
بر اساس اعلام رسمی، بیش از ۲ هزار و ۲۱۱ حوزهٔ رأیگیری در سراسر جمهوری صرب بوسنی آمادهٔ دریافت آراء شهروندان شدهاند و بیشتر مراکز رأیگیری طبق برنامهٔ زمانبندیشده آغاز به کار کردهاند.
رئيس کمیسیون مرکزی انتخابات ضمن تأکید بر اهمیت نظارت بر روند انتخابات گفت: تنها مشکلات محدود در زمینه تأمین برق در برخی نقاط دور افتاده گزارش شده و روند کلی برگزاری انتخابات بدون تأخیر آغاز شده است.
ناظران داخلی و بینالمللی نیز در نقاط مختلف مستقر شدهاند تا صحت فرایند رأی گیری را از شیوههایی مانند رعایت ممنوع بودن تبلیغات تا پایان زمان رأیگیری بررسی کنند.
گزارشهایی مبنی بر دخالت صربستان در انتخابات ریاست جمهوری صرب بوسنی
همزمان با برگزاری انتخابات پیش از موعد برای تعیین رئیس جمهوری صرب بوسنی، ستونهای طولانی خودرو در برخی از مرزهای بوسنی و هرزگوین و صربستان مشاهده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، با وجود بارش برف شدید و شرایط نامساعد جوی، تعداد زیادی از خودروها برای ورود به کشور در انتظار هستند.
پیشتر، یکی از نمایندگان مجلس جمهوری صرب بوسنی اعلام کرده بود که هزاران نیروی هوادار حزب حاکم از صربستان برای شرکت در رأیگیری به بوسنی آمدهاند تا با تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات، نامزد مورد حمایت صربستان را به کرسی ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین بنشانند.
این رویداد نگرانیهایی را در میان ناظران انتخاباتی و فعالان مدنی بهدنبال داشته است.
آنها تأکید کردهاند که حجم قابل توجه ورود رأی دهندگان از خارج از مرزها احتمال تأثیرگذاری غیرمسالمتآمیز بر روند انتخابات را افزایش میدهد و خواستار نظارت دقیقتر بر مقررات مرزی و انتخاباتی شدهاند.
بسیاری از صربهای بوسنی دارای تابعیت دوگانه بوسنی و صربستان هستند.