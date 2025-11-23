به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، به دنبال رای دادگاه و تاکید کمیسیون مرکزی انتخابات، میلوراد دودیک، رئیس پیشین جمهوری صرب بوسنی از سمت خود برکنار شده بود و برگزاری این انتخابات نشانه‌ای از عبور به مرحلهٔ جدیدی برای نهاد‌های انتخاباتی تلقی می‌شود.

از صبح امروز مراکز رأی‌گیری برای برگزاری انتخابات پیش از موعد در جمهوری صرب بوسنی در ساعت هفت صبح به وقت محلی بازگشایی شدند و شهروندان تا ساعت ۱۹ امروز فرصت دارند در پای صندوق رأی حاضر شوند.

بر اساس اعلام رسمی، بیش از ۲ هزار و ۲۱۱ حوزهٔ رأی‌گیری در سراسر جمهوری صرب بوسنی آمادهٔ دریافت آراء شهروندان شده‌اند و بیشتر مراکز رأی‌گیری طبق برنامهٔ زمان‌بندی‌شده آغاز به کار کرده‌اند.

رییس کمیسیون مرکزی انتخابات ضمن تأکید بر اهمیت نظارت بر روند انتخابات گفت: تنها مشکلات محدود در زمینه تأمین برق در برخی نقاط دور افتاده گزارش شده و روند کلی برگزاری انتخابات بدون تأخیر آغاز شده است.

ناظران داخلی و بین‌المللی نیز در نقاط مختلف مستقر شده‌اند تا صحت فرایند رای گیری را از شیوه‌هایی مانند رعایت ممنوع بودن تبلیغات تا پایان زمان رأی‌گیری بررسی کنند.