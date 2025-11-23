مدیر آموزش و پرورش پلدشت از ساخت ۶ مدرسه جدید با ۲۸ کلاس در س در نقاط مختلف شهری و روستایی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ احمد قربانی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: پروژه احداث شش مدرسه در نقاط مختلف شهرستان آغاز شده و با برنامه‌ریزی دقیق پیش می‌رود تا در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در “شهر آزادی”، مدرسه ۳ کلاسه در “روستای نصرت‌آباد”، مدرسه ۶ کلاسه در “شهرک میلاد”، مدرسه ۳ کلاسه در “روستای قوچ‌کندی”، مدرسه ۳ کلاسه در “روستای گیوان” و یک مدرسه تک‌کلاسه در “روستای قورشاقلو” است.

به گفته وی، همه این پروژه‌ها طبق زمان‌بندی تعیین‌شده تکمیل و آماده استفاده خواهند شد.

شهرستان پلدشت از شهر‌های شمالی استان آذربایجان غربی است.