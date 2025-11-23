به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه الیت چالوس گفت: «حدود ده روز است که جنگل‌های هیرکانی الیت با آتش‌سوزی گسترده مواجه‌اند. به‌محض دریافت درخواست‌ها، دو فروند بالگرد و یک فروند هواپیما را به منطقه اعزام و استقرار دادیم.»

وی با توصیف شرایط دشوار منطقه افزود: «جنگل‌های هیرکانی الیت در ارتفاعات ۱۳ تا ۱۴ هزارپا قرار دارند؛ منطقه‌ای کاملاً کوهستانی و صعب‌العبور. نیروهای زمینی عملاً امکان دسترسی به نقاط بالایی را ندارند و همین موضوع بار اصلی عملیات را بر دوش پرنده‌ها گذاشته است.»



آمار عملکرد بالگردها و هواپیماها

به‌گفته فرمانده عملیات هوایی گفت: بالگردها از روز نخست روزانه ۵ تا ۶ سُرتی پرواز انجام داده‌اند.در مجموع، در روزهای ابتدایی روزانه پنج سُرتی توسط هواپیماها انجام شد.در ادامه، با گسترش آتش و دستور فرمانده نیروی هوافضا سردار موسوی برای افزایش ظرفیت، عملیات توسعه یافت. طی روز شنبه ۶ سُرتی پرواز توسط هواپیماها به‌صورت «فرمیشن» اجرا شد.



فرمانده عملیات هوایی با اشاره به تماس مدیریت بحران کشور و اعلام وضعیت توضیح داد: «به دلیل شرایط ویژه، مشخص شد که اطفای حریق تنها با بالگرد کافی نیست و نیاز به افزایش ظرفیت هوایی است. با دستور فرمانده محترم نیرو، آماده‌سازی هواپیماهای دوم و سوم در سریع‌ترین زمان انجام شد.»

نخستین اجرای «پرواز فرمیشن اطفای حریق» در خاورمیانه

وی یکی از بخش‌های مهم عملیات را چنین توضیح داد: «برای اولین بار در خاورمیانه، عملیات اطفای حریق با پرواز فرمیشن توسط هواپیماهای سنگین انجام شد. پرواز فرمیشن معمولاً برای جنگنده‌هاست و بسیار نادر است که هواپیماهای ترابری با وزن و ابعاد بالا چنین پروازی انجام دهند. این کار ریسک خاص خود را دارد اما به فضل الهی و تجربه خلبانان با موفقیت کامل اجرا شد.»

وضعیت فعلی عملیات

او درباره آخرین وضعیت افزود: «ارتفاعات منطقه توسط پروازهای ایلوشین و دیگر واحدها تا حد زیادی خاموش شده است. اکنون بیشتر مشکل در کف دره‌هاست که قرار است امروز نیز تیم‌ها برای ادامه اطفا اعزام شوند. عملیات متوقف نشده و تا خاموشی کامل آتش ادامه خواهد داشت.»



فرمانده عملیات هوایی در پایان گفت: «هم‌اکنون پنج فروند بالگرد و چند فروند هواپیما در منطقه فعال‌اند و همه نیروها، از سپاه، ارتش، فراجا و با تمام توان در حال خدمت‌رسانی‌اند. امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، این بحران به‌طور کامل پایان یابد.»