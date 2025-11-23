به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره میراث فرهنگی بختگان گفت: ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی این شهرستان پس از دریافت خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار این یگان قرار گرفت.

محمدحسین رحیمی افزود: ماموران با کنترل کامل منطقه و زیر نظر گرفتن ورود افراد ناشناس، ۲ نفر را در نزدیکی محل حفاری غیرمجاز در جزیره نرجس دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از متهمان ادوات مربوط به حفاری از جمله دستگاه گنج یاب کشف کردند گفت: متهمان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.