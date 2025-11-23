طرح یادوارههای لالههای سرخ در مدارس بابل
با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یادواره لالههای سرخ در هنرستان امام خمینی بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ حسینی مدیر آموزش وپرورش بابل گفت: دانش آموزان با اجرای سرود، دلنوشته، دکلمه، برپایی یادمان شهدا و عکس، پیامهای آموزشی - تربیتی و تواشیح یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم و شهدای جنگ ۱۲ روز ه را گرامی داشتند..
مدیرآموزش و پرورش بابل گفت: این برنامه فرهنگی با هدف معرفی شهدای فرهنگی و دانشآموز به نسل جدید، آشنایی با سیره عملی شهدا، ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در سطح مدارس این شهرستان برگزار میشود.
حسینی افزود: دراین طرح، هر مدرسه یکی از شهدای دانشآموز یا فرهنگی منطقه خود را به عنوان شهید شاخص انتخاب و با مشارکت دانشآموزان برای آن شهید یادواره برگزار میشود.
وی گفت: یکی از اهداف اجرای طرح لالههای روشن در مدارس بابل رسیدن به تربیت صحیح و کمال دانش آموزان است و در این راه ترویج آرمانهای شهدا در دستور کار قرار دارد.
به گفته او، شهدا بهترین الگو هستند لذا برای حفظ دین، ارزشها و گسترش فرهنگ ایثار این عزیزان باید تلاش کنیم تا نسل نو با فرهنگ غنی ایثار و شهادت آشنایی بیشتری پیدا کند.
وی با بیان اینکه شهدا برای عزت و عظمت ایران جانفشانی کردند گفت همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند باید در راه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت الگو سازی کنیم