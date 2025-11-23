به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی امام جمعه بروجرد با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار گفت: با توجه به افزایش قیمتها باید دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری ورود کنند و بر بازار نظارت جدی شود .



فرماندار ویژه بروجرد هم با تأکید بر لزوم ساماندهی بازار و نظارت مستمر بر قیمت‌ها گفت:مدیرانی که رصد و کنترل بازار کم کاری کنند معرفی خواهندشد.



قدرت‌الله ولدی با اشاره به تقسیم شهر به ۶ بلوک و ۱۲ ناحیه، افزود: رای رصد ونظارت بازار، تیم‌های مشترک بازرسی متشکل از ادارات صمت، جهاد، دامپزشکی، تعزیرات، شبکه بهداشت و اتاق اصناف به‌صورت میدانی وارد عمل می‌شوند.







