استاندار کرمانشاه: طرح جامع ساماندهی همه مرزهای استان ظرف مدت کوتاهی تدوین و خدمات‌رسانی در آن‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در نشست بررسی وضعیت زیرساخت پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی با اشاره به اهمیت راهبردی بازارچه‌های مرزی در توسعه تجارت و اشتغال استان گفت: سازمان راهداری و سازمان گمرک در ساماندهی بازارچه‌های مرزی کوتاهی کرده‌اند و باید این عقب‌ماندگی را جبران کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: تمام بازارچه‌ها و مرز‌های رسمی استان باید دارای طرح جامع باشند و این طرح‌ها باید حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و نهایی شود.

حبیبی با تاکید بر اینکه تکمیل زیرساخت‌ها بر عهده سازمان راهداری است افزود: استخوان‌بندی زیرساختی، محور‌های ارتباطی، ساختمان‌های پشتیبانی و سایر الزامات فعالیت بازارچه‌ها باید در همین بازه زمانی تعیین تکلیف و آغاز شود.

وی گفت: اگر به دنبال رونق اقتصاد و فعال‌سازی تجارت هستیم، مرز‌ها باید ۲۴ ساعته خدمات ارائه دهند و قابل قبول نیست که یک راننده کامیون، تاجر یا بازرگان شب هنگام به مرز برسد، اما خدمات تعطیل باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت تجهیز مرز‌ها به امکانات نظارتی و امنیتی ادامه داد: گمرک موظف است در تمامی مرز‌های استان دستگاه‌های ایکس‌ری چمدانی و کامیونی را نصب و فعال کند.