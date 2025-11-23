پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از دستگیری دو نفر سارق طلاجات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ حسن غضنفری بیان کرد:در پی دریافت گزارش تردد یک دستگاه خودروی مشکوک در یکی از خیابانهای شهر گناوه، سریعا موضوع در دستور کار پلیس قرارگرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و کنترل خودروهای عبوری خودروی مورد نظر را شناسایی و متوقف کردند.
سرهنگ غضنفری گفت: پس از توقف خودرو ماموران پلیس با بازرسی و بررسی دقیق متوجه شدند سرنشینان خودرو از سارقان سابقه دار طلا و جواهرات منازل در استان همجوار میباشند که تحت تعقیب قضایی قرار دارند و به استان بوشهر متواری شدهاند.
سرهنگ غضنفری گفت: هر دو نفر سرنشین خودرو دستگیر و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.