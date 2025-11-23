پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا و ایثارگران در شهرستان بناب تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم به همت هیئت عاشقان امام حسین(علیه السلام) و در قالب نمایشگاه «کوچه‌های بنی‌هاشم» برگزار شد.

مردم مؤمن و شهیدپرور بناب در این آیین با عزاداری و سوگواری، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر، بر تداوم مسیر عزتمندانه آنان تأکید کردند.

مردم شهرستان بناب که در طول هشت سال دفاع مقدس ۳۶۴ شهید و ۸۳۰ جانباز و آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، بار دیگر با حضور پرشور خود نشان داد در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت پیشگام است.