پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا و ایثارگران در شهرستان بناب تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم به همت هیئت عاشقان امام حسین(علیه السلام) و در قالب نمایشگاه «کوچههای بنیهاشم» برگزار شد.
مردم مؤمن و شهیدپرور بناب در این آیین با عزاداری و سوگواری، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر، بر تداوم مسیر عزتمندانه آنان تأکید کردند.
مردم شهرستان بناب که در طول هشت سال دفاع مقدس ۳۶۴ شهید و ۸۳۰ جانباز و آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، بار دیگر با حضور پرشور خود نشان داد در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت پیشگام است.