در واکنش به اخبار منتشر شده درباره یکی از مدارس این شهرستان دادستان عمومی و انقلاب اسدآباد، توضیحات تازهای ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ستان همدان، امید کاویار با تأکید بر حساسیت و اهمیت موضوعات مرتبط با محیطهای آموزشی و دانشآموزی گفت: «به محض دریافت گزارش و انتشار برخی اخبار پیرامون این مدرسه، دستگاه قضایی شهرستان با جدیت وارد عمل شد و پروندهای در شعبه بازپرسی تشکیل شد.
او تصریح کرد: هماکنون بررسیهای تخصصی و تحقیقات مقدماتی با دقت کامل در حال انجام است.
دادستان عمومی و انقلاب اسدآباد با بیان اینکه سلامت روانی، جسمی و اخلاقی دانشآموزان از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: «این اطمینان را به خانوادهها و مردم شریف اسدآباد میدهیم که تمامی ابعاد موضوع با وسواس و دقت بررسی خواهد شد و هیچ نقطهای از روند رسیدگی مغفول نخواهد ماند».
امید کاویار: «چنانچه در جریان تحقیقات، تخلف یا جرم احتمالی ثابت شود، دستگاه قضایی مطابق قوانین و بدون هیچگونه تساهل یا اغماض با فرد یا افراد دخیل در ماجرا برخورد قاطع خواهد کرد».
روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد هم در این زمینه بیانیهای صادر کرد.
به دنبال انتشار اخباری در خصوص معلم یکی از مدارس این شهرستان، موضوع به شکل جدی و همه جانبه پیگیری و در دستور کار اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان قرار گرفته است که پس از بررسیهای دقیق درصورت احراز هرگونه تخلف، پرونده جهت رسیدگی قانونی به هیأت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
