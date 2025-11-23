در واکنش به اخبار منتشر شده درباره یکی از مدارس این شهرستان دادستان عمومی و انقلاب اسدآباد، توضیحات تازه‌ای ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ستان همدان، امید کاویار با تأکید بر حساسیت و اهمیت موضوعات مرتبط با محیط‌های آموزشی و دانش‌آموزی گفت: «به محض دریافت گزارش و انتشار برخی اخبار پیرامون این مدرسه، دستگاه قضایی شهرستان با جدیت وارد عمل شد و پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تشکیل شد.

او تصریح کرد: هم‌اکنون بررسی‌های تخصصی و تحقیقات مقدماتی با دقت کامل در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب اسدآباد با بیان اینکه سلامت روانی، جسمی و اخلاقی دانش‌آموزان از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: «این اطمینان را به خانواده‌ها و مردم شریف اسدآباد می‌دهیم که تمامی ابعاد موضوع با وسواس و دقت بررسی خواهد شد و هیچ نقطه‌ای از روند رسیدگی مغفول نخواهد ماند».

امید کاویار: «چنانچه در جریان تحقیقات، تخلف یا جرم احتمالی ثابت شود، دستگاه قضایی مطابق قوانین و بدون هیچ‌گونه تساهل یا اغماض با فرد یا افراد دخیل در ماجرا برخورد قاطع خواهد کرد».

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد هم در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرد.

به دنبال انتشار اخباری در خصوص معلم یکی از مدارس این شهرستان، موضوع به شکل جدی و همه جانبه پیگیری و در دستور کار اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان قرار گرفته است که پس از بررسی‌های دقیق درصورت احراز هرگونه تخلف، پرونده جهت رسیدگی قانونی به هیأت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

همچنین دستگاه قضایی شهرستان با جدیت وارد عمل شده و پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تشکیل گردیده و هم‌اکنون بررسی‌های تخصصی و تحقیقات مقدماتی با دقت کامل در حال انجام است و دادستان محترم شهرستان این اطمینان را به خانواده‌ها و مردم شریف اسدآباد داده است که تمامی ابعاد موضوع با وسواس و دقت بررسی خواهد شد و هیچ نقطه‌ای از روند رسیدگی مغفول نخواهد ماند؛ لذا ضمن حفظ شأن و جایگاه معلمان و دانش آموزان، مسائل و موضوعات مربوطه به صورت کاملا قانونی و طبق ضوابط و آیین نامه‌های آموزش و پرورش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.